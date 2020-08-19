بمرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. وظائف شاغرة بالقطاع الحكومي والخاص والخارج

تستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، عدد من الوظائف الشاغرة بالقطاعي العام والخاص وخارج مصر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلمون وإداريون.. تفاصيل الوظائف المطلوبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا، للاطلاع على التفاصيل من هنا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن حاجته لشغل وظائف شاغرة

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وتشمل الوظائف Work head وCapital Market Assistant Manager، للاطلاع على التفاصيل من هنا.

مهندسون وفنيون وعمال.. "المصرية للرمال السوداء" تعلن وظائف شاغرة

أعلنت الشركة المصرية للرمال السوداء شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف للعمل بمشروعات الشركة طبقًا للوظائف والتخصصات المطلوبة، للاطلاع على التفاصيل من هنا.

344 وظيفة بالسعودية بمرتبات تصل لـ13 ألف جنيه وسكن ومواصلات مجانية

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في توفير 344 فرصة عمل بإحدى شركات تجارة التجزئة، بجميع فروع الشركة في مختلف أنحاء المملكة، برواتب تصل إلى 3 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل 12 ألفا و750 جنيها تقريبا، فضلا عن توفير السكن والمواصلات مجانا.

وشغل الوظائف المتاحة، سيكون لمن استغنت عنهم الشركات، أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى، بحسب ما جاء في بيان وزارة القوى العاملة، للاطلاع على التفاصيل من هنا.

"الزراعة" تعلن حاجتها لتعيين عمالة موسمية: بداية العمل أول سبتمبر

أعلن فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان عن حاجته لتعيين عمالة موسمية لعام 2020/ 2021، ولمدة أحد عشر شهرًا لا غير، على بند مكافأة لغير العاملين بالدولة، ولا يجوز المطالبة بالتعيين أو التعاقد على هذه الوظائف، للاطلاع على التفاصيل من هنا.

وظائف شاغرة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة طنطا، حاجتها لشغل وظائف أطباء أسنان مقيمين لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد ويكون شغل هذه الوظائف طبقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة في هذا الشأن، وتكون المفاضلة بين المتقدمين طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالأقسام الاكلينيكية، للاطلاع على التفاصيل من هنا.