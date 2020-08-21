"مكافحة المخدرات" تواصل حملاتها المكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (35) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (45) متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (4,697 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1,510 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (500 جرام).

عدد (827) قرص مخدر مختلف الأنواع.

تنفيذ (17) حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط (28,465 ألف جنيه - 44 هاتف محمول – 3 سيارات– و3 دراجات نارية – 4 ميزان – عدد 2 قطعة سلاح أبيض).

ولاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لاستشعاره بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.