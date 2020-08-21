كسر بخط مياه يغرق طريق الكورنيش في أسوان

تعرض جزء كبير من طريق كورنيش النيل شمال مدينة أسوان، اليوم، للغرق نتيجة حدوث كسر بخط مياه رئيسي 12 بوصة المار بالكورنيش أمام نادي أعضاء هيئة التدريس.

وانتقلت فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الكسر وبدأت في عملية شفط المياه المتراكمة من خلال إرسال 6 سيارات كسح وسيارتين مدمج.

وجرت أعمال الصيانة للخط، وغلق بعض المحابس بالشارع، ما أدى إلى توقف ضخ المياه لمناطق أطلس والحصايا وأرض الجميلي والكورنيش ومناطق شمال المدينة، مع استمرار ضخ المياه بالمحطات الكبرى بشكل طبيعي لباقي المناطق.