"صحة المنوفية": ارتفاع حالات الشفاء بفيروس كورونا إلى 5 آلاف حالة

كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا إلى ٥ آلاف حالة شفاء.

وأضاف "العجيزي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المستشفيات بها 50% من الأسرة شاغرة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن كثير من الحالات المصابة فيها تكون الأعراض لديهم بسيطة ويتم عزلهم منزليا تحت إشراف مديرية الصحة.