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"صحة المنوفية": ارتفاع حالات الشفاء بفيروس كورونا إلى 5 آلاف حالة

كتب:

إبراهيم الديهي
06:00 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية

الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية

كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا إلى ٥ آلاف حالة شفاء.

وأضاف "العجيزي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المستشفيات بها 50% من الأسرة شاغرة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن كثير من الحالات المصابة فيها تكون الأعراض لديهم بسيطة ويتم عزلهم منزليا تحت إشراف مديرية الصحة. 

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