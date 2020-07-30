"يونس": الشيخ زايد خُمس العلمين الجديدة وأعمالها مستمرة منذ 30 عاما

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي بما لا يقل عن 400 ألف جنيه للوحدة.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن المواطنين الذين كانوا يقطنون الأحياء العشوائية وانتقلوا إلى وحدات الإسكان الاجتماعي لا يدفعون مليمًا واحدًا للحصول على الوحدة.

وتابع، أن طبقة محدودي الدخل هي الأكثر استفادة من مشروعات المدن الجديدة لأنها توفر لهم عشرات الآلاف فرص العمل على غرار مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وواصل: "مدينة الشيخ زايد مساحتها 10 آلاف فدان وتعمل فيها الدولة منذ 30 سنة ولم تنتهي الأعمال فيها إلى الآن، أما مدينة العلمين الجديدة مساحتها 50 ألف فدان، ولكننا نعمل على إنهاء أعمال المرحلة الأولى منها في العام المقبل، أما المرحلة الاولى فقط من العاصمة الإدارية الجديدة فإن مرحلتها الأولى فقط تمثل 4 أضعاف مدينة الشيخ زايد، وستنتهي خلال عام او عامين، وهذا كله يوضح حجم الإنجاز الذي يتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".