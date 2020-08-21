إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان في كفر الشيخ

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطاً من الناخبين، منذ الساعات الأولى للتصويت.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار السيد حماد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور باسم عياد، عضو مجلس إدارة النقابة، والمشرف العام على الانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد أصوات الجمعية العمومية 2077 صوتاً، ويحق التصويت لمن سدد قيمة الاشتراك السنوي بالنقابة، أما غير المسددين فلا يحق لهم التصويت، ويحق تسديد الاشتراك أثناء سير العملية الانتخابية، ويحق لصاحبه التصويت من خلال إبراز إيصال السداد لرئيس اللجنة الانتخابية.

وشملت قائمة أسماء المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ 9 مرشحين بعد فوز الدكتور أحمد محمد فاضل محمد حسين، وشهرته أحمد فاضل، بمقعد النقيب بالتزكية لعدم ترشح أحد أمامه، خلال فترة فتح باب التقديم للترشح.

وينافس 3 مرشحين على مقعد العضوية أكثر من 15 عاما، وهم" الدكتور نبيل عبد الحميد إسماعيل غازي شمس الدين، وشهرته نبيل شمس الدين، والدكتور أحمد إبراهيم محمد أبو المجد، وشهرته أحمد أبو المجد، والدكتور عبد الحميد عبد اللطيف عبد اللطيف حسين، وشهرته عبد الحميد طلحة".

كما ينافس 6 مرشحين على مقعد العضوية أقل من 15 عاما، وهم "الدكتور أحمد السيد إسماعيل أبو شادي، وشهرته أحمد أبوشادي، والدكتور عمرو مندي إسماعيل إبراهيم قنديل، وشهرته عمرو قنديل، والدكتور محمد عبد المجيد عبد المجيد محمد صالح، وشهرته محمد عبد المجيد صالح، والدكتور عبد الحميد أحمد عبد الحميد زايد، وشهرته عبد الحميد زايد، والدكتور أبوبكر زغلول عبد المجيد يوسف الشباسي، وشهرته أبوبكر الشباسي، والدكتور رمزي شعبان أبوالمكارم غيط، وشهرته رمزي شعبان".