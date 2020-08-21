تداول 102 ألف طن في ميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث جرى تداول 102 ألف طن.

وأضاف أنه يتواجد بالميناء 54 سفينة - منها سفينتا حاويات، و27 سفينة بضائع عامة، و16 سفينة صب جاف، و9 سفن صب سائل.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 77 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 25 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 421 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 544 حاوية.