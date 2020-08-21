تعمل إيه لو تراكمت عليك فواتير الكهرباء الشهرية بالخطأ؟

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يتفاجأ الكثيرين بتراكم فواتير وأرصدة بالخطأ على العداد الخاص بهم، لتطالبهم شركة الكهرباء بدفع تلك المبالغ الكبيرة للاستهلاك غير الحقيقي، وتستعرض "الوطن" خطوات حل مشكلة تراكم الفواتير والأرصدة بالخطأ في عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

خطوات حل المشكلة

- في حال التأكد من زيادة أرصدة بالخطأ يتجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابع لها ليتقدم بالشكوى.

- وفي حال عدم حل المشكلة، يتجه المواطن إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بالشكوى الخاصة به.

- يفحص الجهاز، العداد محل الشكوى للتأكد من صحتها.

- رفع العداد لفحصه والتأكد من سلامته.

- حال التأكد من صحة الشكوى يتم إلغاء الفواتير الصادرة بالخطأ.

- تحيل الشركة المسؤول عن إضافة الأحمال وإصدار الفواتير الخاطئة للشؤون القانونية.

طرق تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه لمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- أو من خلال إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).