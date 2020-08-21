شقيقان يفارقان الحياة غرقا في نيل سوهاج

لقي شقيقان مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل أسفل الكوبري العلوي الجديد دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حيث جرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بغرق شخصين في نهر النيل.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز أخميم وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص غرق كل من أحمد صابر محمد، 19 عاما، وشقيقه محمد صابر محمد 21 عاما، يقيمان بنجع الشيخ حمد دائرة مركز أخميم، أثناء الاستحمام في نهر النيل.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى أخميم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.