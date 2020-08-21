زيادة مساحة الرقعة الزراعية بجنوب سيناء 10250 فدانا في 4 سنوات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم استغلال مياه الأمطار والسيول التي تتعرض لها المحافظة على مدار العام في أغراض الزراعة، لذلك نسعى للتوسع في الرقعة الزراعية إلى ضعف المساحة الحالية، خاصة أنه تم إنشاء عدد من البحيرات الصناعية والسدود بتكلفة 436.477 مليون جنيه، منهم 12 بحيرة صناعية بمدن نويبع، أبورديس، أبوزنيمة، سانت كاترين، دهب، و 25 سدة بمدن دهب، نويبع، طابا، أبوزنيمة، سانت كاترين، أبورديس.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه تم زيادة مساحة الركعة الزراعية على مستوى المحافظة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ولتخفيف تكلفة نقل هذه المنتجات من سوق العبور و التي يتحملها المواطن وليس التجار، وبلغت مساحة الأراضي المنزرعة 31 ألف فدان أي بزيادة 10 ألاف و 205 فدان على مدار 4 سنوات فقط.

وأوضح المحافظ أنه تم انشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء، والذي استهدف زراعة 760 فدان بتكلفة 129 مليون جنيه، بهدف توطين سكان الوديان، وتوفير فرص عمل لهم، وتضم هذه المزارع 265 فدان من الخضروات والفاكهة و 120 صوبة زراعية، و 6 مزارع سمكية تعمل على مياه الآبار وتنتج المزرعة الواحدة 50 طن من السمك سنويًا.

وأشار إلى أنه تم دعم المزارعين بعدد 950 صوبة زراعية من قبل القوات المسلحة، وتوفير التقاوي والشتلات لها مجانًا، و حفر 265 بئر جديد داخل وديان المحافظة، بهدف استغلال المياه الجوفية في أغراض الزراعة، إضافة إلى إنتاج أول سلالة مصرية من تقاوي بنجر السكر تحت الظروف الطبيعية بمدينة سانت كاترين.