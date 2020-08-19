محافظ جنوب سيناء يقرر إعادة فتح مزرعة "مصر الخير" بنصف طاقتها

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إعادة تشغيل مزرعة "مصر الخير" بمدينة الطور بنصف طاقتها وعلى نصف مساحتها، وعمل سياج شجري حولها، لمنع انبعاث الروائح من المزرعة إلى الأحياء السكنية القريبة منها.

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هناك توجهات بإقامة مزارع حيوانية، على أرض جنوب سيناء، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وإعادة تشغيل 21 مجزرًا كان قد جرى غلقهم بمدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن العمل بالزرعة سيكون بنصف طاقتها فقط، أي 3 آلاف رأس عجل في الدورة الواحدة، من العجول المستوردة من أروجواي، ومن المقرر أن تصل هذه العجول عبر الميناء البحري، ما سيوفر فرص عمل لشباب المدينة.

وأكد المحافظ، أنه سيجري فتح منفذين بمدينة الطور لبيع لحوم المزرعة للمواطنين بسعر التكلفة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واشار المحافظ إلى أن مؤسسة مصر الخير أهدت أهالي مدينة الطور 3 عجول بمناسبة رأس السنة الميلادية، وسيجري ذبحها وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا عن طريق لجنة برئاسة المحاسب فوزي همام، منسق محافظ جنوب سيناء لشؤون المحليات.