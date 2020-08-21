إجراءات احترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها غدا

تنطلق غدا السبت، امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للطلاب الراسبين في امتحانات الدور الأول، في مادة أو مادتين فقط، إضافة لبعض الطلاب الذين تقدموا بتأجيل امتحانات الدور الأول، بسبب تعرضهم لظروف صحية طارئة، أو وقوع لجانهم الامتحانية في الأماكن المعزولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يدخل هؤلاء الطلاب الامتحانات في كل المواد بالدرجة الفعلية الكاملة، وليس بدرجة النجاح والرسوب، مع تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية التي تمت في امتحان الدور الأول.

وتستعرض "الوطن"، الاجراءات الاحترازية المتبعة غدا بلجان امتحانات الثانوية العامة، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الاجراءات الاحترازية المتبعة بلجان امتحانات الثانوية العامة

ـ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من شراء الكمامات والمطهرات والكواشف الحرارية.

ـ تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية بما لا يزيد على 14 طالبًا، لمراعاة المسافات البينية بينهم، وتضاعف عدد اللجان.

ـ بدء الامتحان من الساعة العاشرة صباحًا.

ـ دخول اللجنة بطابور متباعد، بحيث يكون بين كل طالب والآخر مسافة مترين.

ـ المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول المدارس، وتوزيع الكمامات.

ـ تعقيم مقار اللجان قبل بدء الامتحانات بصفة يومية.

ـ التحرك للأدوار في الثامنة والنصف، ومتابعة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم.

ـ في حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أحد الطلاب يتمّ استدعاء عربة اسعاف، وتحرير محضر يثبت باللجنة.

ـ في حالة الاشتباه بأحد الطلاب في أثناء تأدية الامتحان، يعرض الأمر على المسئول الطبي، وفي حالة الخروج يستدعى سيارة الاسعاف.

ـ في حالة تأخر أي طالب عن التاسعة صباحًا لا يسمح له بدخول الامتحان، ويعتبر غائبًا.

ـ يسمح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان بالدور الأول لظروف قهرية كالإصابة، بتأدية الامتحان في الدور الثاني ويعتبر امتحان دور أول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثاني يحدد موعده لاحقا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن تعديل الدرجات في 2070 كراسة بمختلف المواد التي تظلم فيها طلاب الثانوية العامة على نتائجهم، بما يتراوح بين (نصف درجة) و6 درجات، وتمّ إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني لنتائج التظلمات، كما تمّ إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.

وأكدت وزارة التعليم أنَّه جار استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتمّ الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص.