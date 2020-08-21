"برامج العمل مع الأطفال بلا مأوى" في رسالة ماجستير بجامعة حلوان

استضافت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، رسالة ماجستير جديدة، حول جهود وزارة التضامن الاجتماعي، في برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "متطلبات التسويق المجتمعي لبرامج العمل مع جماعات الأطفال بلا مأوى"، للباحثة سوسن خالد، وتحت إشراف الدكتورة صفاء خضير أستاذ خدمة الجماعة- كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

تناولت الدراسة، رصد وتحليل لمؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى، التي طورتها الوزارة، وعددها 6 مؤسسات، وهي مؤسسة دور التربية بالجيزة، مؤسسة فتيات العجوزة، مؤسسة الحرية للبنين، مؤسسة القاصرات، حيث أصبحت بيوت آمنة تقدم الرعاية والحماية للأطفال بلا مأوى.

ونفذت الوزارة، برنامج تدريبي متكامل، لرفع قدرات العاملين داخل هذه المؤسسات، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، وذلك لتطبيق سياسة الحماية، كما تم استحداث نظم كاميرات مراقبة داخل هذه المؤسسات، لتعزيز نظم التقييم والمتابعة، وجار عمل برلمان للطفل، ومشاركتهم في اتخاذ القرار.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، تنفذ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم، وبتمويل 164 مليون جنيه.