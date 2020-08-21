إصابة نجل الرئيس الأوكراني "الطفل" بفيروس كورونا

أصيب نجل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، البالغ من العمر سبع سنوات بفيروس كورونا.

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن أعراض المرض جاءت خفيفة، اقتصرت على ارتفاع درجة الحرارة لعدة أيام فقط، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ووفقا لموقع "112" الأوكراني، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن "أعراض المرض تكون خفيفة على الأطفال".

ودعا زيلينسكي الجميع توخي الحذر، واتباع الاحتياطات اللازمة.

وفي أوائل يونيو الماضي، أصيبت إيلينا زوجة زيلينسكي بفيروس كورونا، ووفقا لمعطيات المكتب الصحفي للرئيس التزمت زوجة زيلينسكي خلال اجتماعات العمل في المنزل بقواعد الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة، وجرى فحصها مخبريا للكشف عن الفيروس بانتظام، وذلك وفقًا لمتطلبات بروتوكول الأمان.