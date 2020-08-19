الأوقاف: لن تقام صلاة الجمعة في المساجد التي لا تلتزم بالاشتراطات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الصحية والاحترازية والتباعد بأي مسجد خلال صلاة الجمعة لن يتم إقامة صلاة الجمعة به نهائياً، مشدداً على أنه يعول على وعي المصلين، وتابع: "المساجد فتحت لأداء الصلاة مع الحفاظ على الصحة وعدم التهاون في الحفاظ على صحة المصلين".

وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى حال امتلاء المسجد خلال صلاة الجمعة سوف يتم غلقه، وعلى المصلي أن يذهب لمسجد آخر أو أن يصلي في بيته.

وأكد وزير الأوقاف، أنه جار دراسة السماح بأداء صلاة الجمعة في الساحات المفتوحة أمام المساجد، بما لا يعطل حركة السير.