نيابة بني سويف تحقق مع ربة منزل متهمة بالنصب.. ومصدر: 120 بلاغا ضدها

فتحت النيابة العامة في محافظة بني سويف، التحقيق مع ربة منزل، لاتهامها بجمع وتوظيف الأموال من المواطنين.

وتحفظت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، على ربة منزل تدعى "ن . ا . م" 45 عاما، مقيمة بمدينة بني سويف، بعد إلقاء القبض عليها، عقب تجمع عدد من المودعين أسفل العقار الذي تقطن به ومكتبها في مدينة بني سويف، للمطالبة بأموالهم.

وتعددت بلاغات المواطنين ضد المتهمة إلى مديرية أمن بني سويف والنيابة العامة وصلت إلى أكثر من 120 بلاغا، يتهمون فيه ربة منزل بتحصيل أموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق أرباح وعائد شهري لهم بنسب مختلفة، إلا أنها في الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم.

وفوجئ أهالي حي مقبل بمدينة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بتجمع عدد من الأهالي أسفل أحد العقارات، للبحث عن ربة منزل تدعى "ن . م"، 45 عاما، عقب اختفائها مؤخرا.

وقال "م . س" أحد المجني عليهم: "لي مبلغ يقارب 25 ألف جنيه دفعتها منذ فترة وحصلت بالفعل على أرباح، إلا أنه في الفترة الأخيرة توقفت عن السداد، ما استدعى عدد منا للتوجه إلى منزلها ومقر المكتب الخاص بها للبحث عنها".

وتابع: "أبلغتني سابقا أنها تعمل في مجال المحاجر والعقارات، وكانت دائمة السداد".

وقال أحد المتعاملين مع المتهمة: "البعض يتحدث عن مبالغ مالية كبيرة قد تتخطى الملايين، إلا أنه حتى الآن لم يتم حصر تلك المبالغ، بالإضافة إلى أن البعض من المودعين لديها يرفض تحرير محاضر قبل الحلول الودية".

وتابع: "تلقينا وعودا بالسداد خلال الفترة المقبلة، إلا أننا لا نعلم سبب اختفائها المفاجئ، هل ناتج عن تجمع المودعين أسفل منزلها أم تهرب من السداد".

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه حتى الآن تلقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بني سويف، وقسم شرطة بني سويف، أكثر من 120 بلاغا.

وأضاف أنه "لم يجر حتى الآن التقدير الفعلي لإجمالي المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين، إلا أنها قد تصل لمئات الملايين"، مشيرا إلى أن المتهمة ما زالت تخضع للتحقيق.