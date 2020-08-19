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القدر يمنح "سرور" فرصة الإعادة في "شيوخ" بني سويف بعد وفاة مرشح النور

كتب:

عمرو رجب
11:23 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
المستشار لاشين ابراهيم

المستشار لاشين ابراهيم

منح القدر أحمد سرور سليمان المرشح المستقل، فرصة خوض جولة الإعادة مستقلًا على المقعد الفردي لمحافظة بني سويف، بعد حصوله على المركز الخامس في نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، خلف مرشح حزب النور الدكتور شعبان عبدالعليم والذي جاء في المركز الرابع، وتوفى عقب ساعات من انتهاء عملية التصويت.

ويدخل " سرور" الذي كان يعمل مديرًا عامًا لمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وابن قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة جولة الإعادة، عقب وفاة مرشح حزب النور، حيث يدخل منافسًا لمرشح حزب مستقبل وطن نبيل ثروت حميدة، والذي جاء في المركز الثالث.

ولفظ الدكتور شعبان عبد العليم مرشح حزب النور على المقعد الفردي بمحافظة بني سويف، في انتخابات مجلس الشيوخ، أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

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