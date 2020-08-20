مصرع شخصان وإصابة 9 آخرين في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بلودر بالطريق الصحراوي الشرقي قرب كافيتريا السوهاجي اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي، والمتوفيان إلى مشرحة المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب٨ سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية، كذلك نقل جثث المتوفيان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم: محمد عيد محمد، مقيم محافظة قنا، ١٧ عام، مصاب اشتباه كسر بالساق، ومتولى جاد، مقيم محافظة قنا، ٤٥ عام، عامل، مصاب جروح بالرأس، وقاسم منصور صديق، مقيم محافظة المنيا، ٥٧ عام، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، و وحيد محمد عطية، مقيم محافظة قنا، ٣٥ عام، مصاب غيبوبة، ومحمد عطا شحات، مقيم محافظة المنيا، ٢٨ عام، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، واسامه محمد كمال، مقيم محافظة قنا، ١٨ عام، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وباسم على ابراهيم، مقيم محافظة المنيا، ٢٠ عام، مصاب جروح وسحجات، و احمد عثمان على ابراهيم، مصاب غيبوبة، ومحمد الضاحى محمد بغدادي، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما تبين أن المتوفيان هما : عبد العليم شحاته تمام، ٨٥عام، مقيم محافظة قنا، وابراهيم حسانين عبد العليم، ٥٦ عام، موظف، مقيم محافظة قنا.