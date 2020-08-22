حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بثقته الزائدة في نفسه والتي تجذب الكثير من المحيطين به إليه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.