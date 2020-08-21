التفاصيل الكاملة لـ"تكافل وكرامة"بعد تراجع أعداد التظلمات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تراجع أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة بنسبة 46%، نافيا ما يتردد بشأن حذف عدد كبير من المستحقين للمعاش، مضيفا إنه جرى زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي طريقة التظلم على معاش تكافل وكرامة، الجهة التابع لها، الفئات المستحقة، ضوابط الحصول عليه، اجراءات الاشتراك بالبرنامج، وفقا لما أعنته وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقـته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الإجتماعي، للفئات التالية وفقا للشروط والضوابط الازم توافرها:

ـ الأسرة

ـ الطفل

ـ المرأة

ـ ذوي الإعاقة

ـ المسنين

ـ الشباب

ضوابط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ أن لا يكون الزوج / الزوجة أو المسن، العاجز يعمل بالحكومة، القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانيه.

ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

ـ تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

ـ أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

1ـ ملكية أرض زراعية، نصف فدان فأكثر.

2ـ إيجار أرض زراعي، فدان فأكثر.

3ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

4 ـ ملكية محل تجاري أو أكثر، مسجلة أو غير مسجلة.

5ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة ثلاثة أو أكثر.

6ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، باشتراك تأميني.

7ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، بدون اشتراك تأميني، بدخل شهري يعادل 1600 جنيها للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

8ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة، مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.

9ـ الحصول على معاش قطاع خاص، عام، حكومي، جيش، شرطة عن ذاته.

10ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

11ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل، قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

12ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

13ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

14ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء.

15 ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.

16ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية، تجمد لحين التحقق.

17ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن، تجميد لحين التحقق.

طريقة التظلم على معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن على البوابة الرسمية لها، للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي، إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، ومتابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه على النحو التالي:

1. يتم الدخول على الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

2. يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك (كما هو موضح).

3. يضغط المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

4. ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).

- حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

5. في حال رغبة المواطن في التقدم بشكوى:

- يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

- يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

6. تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له. (ستظهر بشكل تلقائي في حالة أنّ المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج).

- تحديد نوع الشكوى (من قائمة الاختيارات).

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى (أو أقرب فرد للأسرة).

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

7. الضغط على كلمة تسجيل.

8. تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

9. يطبع المواطن الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

خطوات متابعة شكوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة

1. يتم الدخول على الرابط https://tk.moss.gov.eg/.

2. يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

3. يضغط المواطن على كلمة استعلام.

4. تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات الخاصة به السابق ذكرها.

5. يتم الضغط على كلمة متابعة شكوى.

6. تظهر للمتقدم بالشكوى بيانات الشكوى وجهة ومحتوى الرد على الشكوى.

7. يمكن للمتقدم بالشكوى، تسجيل شكوى أخرى جديدة بالضغط على تسجيل شكوى أخرى.

وتوصي وزارة التضامن الإجتماعي، في حالة الحاجة لمزيد من المعلومات، بالتواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد على استعلامات برنامج تكافل وكرامة وكذلك التواصل علي البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg.

معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة

ـ استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

ـ أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

ـ عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق

ـ حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

ـ حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات.