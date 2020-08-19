حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:33 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
برج العذراء
مولود برج العذراء قائد ماهر وحريص على كل أمور حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني
القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور، تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي
تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.