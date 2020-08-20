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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:12 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتسم بالذكاء الشديد، ويميل للعملية والواقعية في الحياة. وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحديث بليغ وحضور رائع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

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