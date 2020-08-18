حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يزعجه النقاشات الحادة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وكل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة ومع ذلك فينوس في وضع داعم تساعدك أن تحسن التصرف مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.