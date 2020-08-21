"القوى العاملة" تعلن عن 949 وظيفة خلال أغسطس بمرتبات تصل لـ6500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الرسمي، عن توافر 949 وظيفة بالقطاع الخاص خلال شهر أغسطس الحالي، للشباب والخريجين، ضمن مشروعات التشغيل والتوظيف الدورية التي تعلن عنها الوزارة شهريًا، شاملة مزايا التأمين الاجتماعي والصحي، بالاتفاق مع المؤسسات والمصانع وشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل في النشرة تفاصيل الوظائف المطلوبة، وعددها في كل شركة، والمميزات وطرق التواصل، وتبدأ المرتبات من 1200 جنيه، وتصل إلى 6 آلاف و500 جنيه.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

وأشارت الوزارة، إلى أنّ المرتبات تصل إلى 6 آلاف و500 جنيه فى بعض المهن، طبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال شركات ومصانع القطاع الخاص.