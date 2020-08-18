344 وظيفة بالسعودية بمرتبات تصل لـ13 ألف جنيه وسكن ومواصلات مجانية

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في توفير 344 فرصة عمل بإحدى شركات تجارة التجزئة، بجميع فروع الشركة في مختلف أنحاء المملكة، برواتب تصل إلى 3 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل 12 ألفا و750 جنيها تقريبا، فضلا عن توفير السكن والمواصلات مجانا.

شغل الوظائف المتاحة، سيكون لمن استغنت عنهم الشركات، أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى، بحسب ما جاء في بيان وزارة القوى العاملة.

تفاصيل المهن المطلوبة بالسعودية

وفند الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، المهن المطلوبة على النحو التالي:

عدد 49 بائع أسماك برواتب وبدلات 1900 ريال سعودي، ويشترط خبرة في تنظيف وتقطيع الأسماك.

عدد 114 بائع أجبان براتب 2150 ريال خبرة في الأجبان والمخللات وعمل السلطات بأنواعها.

عدد 71 خباز براتب 3 آلاف ريال، خبرة في صنع المخبوزات أو الحلوى أو الخبز بأنواعها.

عدد 110 جزار براتب 3 آلاف ريال خبرة في تشفية وتقطيع اللحوم، ومعرفة أنواعها.

شروط التقديم في الوظائف المتاحة بالسعودية

وأوضحت الوزارة في بيانها مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي، أن يكون المتقدم مبتدئاً في اللغة الإنجليزية، ولديه خبرة في تصفيف وعرض المنتجات وخدمة العملاء، ويمتلك شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن، ولا يمانع من العمل في أي مكان على مستوى المملكة، وحسن الخلق والتعامل بروح الجماعة، فضلاً عن توفير هذه المهن من داخل المملكة، ويكون داخل المملكة ولديه إقامة قابلة لنقل الكفالة في حالة قبوله.

ويتم التقديم عبر الرابط المخصص لاستقبال الطلبات، التنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة للإعلان عن هذه الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على فيسبوك، ، تمهيدًا لإرسالها إلى إدارة الشركة لاختيار أفضل العناصر منها.