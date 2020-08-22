حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بشخصية رومانسية، كما أنه متفهم ويستخدم أسلوب الحيادية في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.