حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بتركيزه الشديد على تحقيق أهدافه، ما يضع على عاتقه مسئوليات كبيرة يسعى لتحقيقها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ومن المهم عدم إعلان أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ندى بسيوني، ويوافق تاريخ ميلادها 2 نوفمبر.