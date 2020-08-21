محافظ أسوان يتابع إنهاء أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بكورنيش النيل

أنهت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال الإصلاح في خط مياه الشرب الرئيسي بكورنيش النيل والذي تعرض للكسر المفاجئ صباح اليوم، وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد كلف العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف الميداني على عملية الإصلاح.

من جانبه، أكد العميد أيمن رضا بأنه تم بالفعل إنهاء أعمال الإصلاح فى الخط الرئيسي بقطر 12 بوصة بعد التشغيل التجريبى للتأكد من سلامة خط المياه ، لافتاً إلى أنه تم تدفق مياه الشرب للمناطق المتأثرة وهي مناطق أبوالريش قبلى وصالح حرب والحصايا وأرض الجميلى فيما تم استخدام المحابس الرئيسية لضمان أستمرار تدفق المياه لباقي المناطق بوسط المدينة.

وأوضح أيمن رضا بأنه بالتوازي تم شفط تجمعات وتراكمات المياه من خلال 6 سيارات شفط وسيارتي مدمج تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى قيام إدارة مرور أسوان بتسهيل الحركة المرورية لضمان عدم حدوث ي اختناقات فى هذه المنطقة الحيوية، بالإضافة إلى الدفع بسيارات وفناطيس الشركة للمناطق المتضررة لتوفير مياه الشرب للمقيمين فيها.