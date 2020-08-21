"أماكن السهر" لـ عمرو دياب تتصدر تريند "أنغامي"

تصدرت الأغنية الجديدة للفنان عمرو دياب "أماكن السهر" تريند تطبيق أنغامي بعد طرحها بـ48 ساعة فقط.

وأغنية "أماكن السهر" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

وعلمت "الوطن"، أن النجم الكبير عمرو دياب، قام بعمل تعديلات على كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وذلك بعد أن تسرب خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر، إلى أن "دياب"، قد أجرى عدة تعديلات بسيطة حتى يكون الكليب مغايرا عن النسخة التي ظهرت للجمهور.

ومن المقرر أن تطرح النسخة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.