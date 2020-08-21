وزيرة البيئة: أتمنى خروج مباراة الأهلي والزمالك بصورة لائقة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنها حريصة على ممارسة عدد من الرياضات، ولكن متابعتها للكرة تقتصر على مباريات المنتخب المصري المهمة دعمًا وتشجيعًا لفريقنا القومي.

وتمنت فؤاد التوفيق لقطبي الكرة المصرية خلال القمة الـ120 غدًا وأن تخرج القمة بصورة لائقة باسمي الفريقين.

وأشارت "فؤاد" إلى أنها حريصة على تشجيع أبنائها لممارسة الرياضات المختلفة ومشاركتهم في المسابقات والفعاليات الرياضية المختلفة.