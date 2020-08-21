حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل تتجاوز الـ100 ألف

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تسجيل 14 وفاة و1515 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 809 وفاة، والإصابات إلى 100716 إصابة.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل 11 وفاة و889 إصابة منذ منتصف أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وبلغ عدد الإصابات النشطة 22122 إصابة، وعدد حالات التعافي 77785 حالة، واصفة الحالة الصحية لـ390 مصابًا بالحرجة، منهم 116 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.