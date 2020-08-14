إسرائيل: تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن 371 مصابًا بالفيروس في حالة خطيرة وتم وضع 110 آخرين على أجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى أن 11 شخصا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 651 حالة وفاة.