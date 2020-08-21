طالبة ثانوية متعافية من السرطان: امتحنت في المستشفى وذاكرت آخر شهرين

قالت شهد عادل، متعافية من مرض السرطان وحاصلة على 93.6% في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إنها أصيبت بالمرض بعد 3 أشهر من بداية السنة الدراسية، مضيفةً: "ناس كتير خذلوني وقالوا لي مش هوصل لحاجة، لكن لم أشعر بالإحباط والكلام ده رفع معنوياتي".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "بعد إصابتي بالمرض، انقطعت عن دروسي حتى شهر رمضان، ودخلت مستشفى 57357".

وتابعت: "مكنش عندي وقت أذاكر، وبعد ما خلصت جرعات، كان باقي شهرين على الامتحانات، وكملت دراسة وأهلي دعموني جدًا، وبنت خالتي في صيدلة ساعدتني ووقفت جنبي، وولاد خالتي في كلية تربية، قسموا لي المنهج، وفي النهاية امتحنت بالمستشفى في لجنة خاصة، لأن مناعتي كانت ضعيفة، ومأخدتش أي دروس، واعتمدت على نفسي وعلى اللي فاهماه من الأول، وقلتلهم أنا اللي هخلي نفسي حاجة".

وأردفت، أنها كانت تتمنى أن تلتحق بكلية الصيدلة لكي تسعد والديها، وذلك قبل أن تصاب بالمرض.