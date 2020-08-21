10 مزايا للأتوبيس المكيف الذي سينطلق بشوارع القاهرة غدا

تطلق محافظة القاهرة غدا 20 أتوبيس مكيف يعمل بالغاز الطبيعي ضمن أسطول هيئة النقل العام، بالإضافة إلى تشغيل أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام لـ "الوطن"، إن الأتوبيسات الجديدة ضمن توجهات الدولة لتسيير مركبات تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة، مؤكدا على أنه سيتم الدفع بأعداد جديدة الفترة المقبلة لخدمة سكان القاهرة الكبرى، مضيفا لـ "الوطن" أن الأتوبيسات المكيفة لها عدة مزايا وهي كالتالي:

- صديقة للبيئة ولاتلوث الهواء

- موفرة للوقود

- مكيفة

- مجهز بأدوات تساعد ذوي الإعاقة على استقلال الأتوبيس

- الأتوبيس يضم 33 كرسيا للركاب

- التذكرة 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للمسافة كاملة

- الأتوبيسات المكيفة تخدم 3 خطوط

- الخط الأول: النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية يخدم أكثر من 20 محطة

-الخط الثاني: مساكن بيتشو – بولاق الدكرور يخدم أكثرمن25 محطة

-الخط الثالث: الأميرية – الجامعة الأمريكية ويخدم 23 محطة