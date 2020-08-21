ممرضة تبكي بعد حصولها على منحة لدراسة الطب.. نجحت في الثانوية بـ98%

قالت سمر بهاء، ممرضة متفوقة في الثانوية العامة بنظام المنازل، إنها تزوجت منذ 5 أعوام، وكان زوجها أكثر من دعمها في دراستها، لافتةً إلى أنه يعمل فني معمل، وبقى 42 يومًا في مستشفى العزل بملوي، للمساهمة ضمن الأطقم الطبية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "بهاء" خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "حصلت على 98.17%، وبيني وبين الطب الحكومي حوالي درجة ونصف الدرجة".

وتابعت: "جوزي قال إن ربنا لو كرمنا هيعمل يومين لله في العمليات الجراحية، وأي حاجة وده ندر عليه".

بدوره قال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، إن نموذج سمر، يؤكد أنها صورة حقيقية للمرأة المصرية، وأن مصر ولادة.

وأكد أنه سيقدم منحة مجانية للمرضة سمر بهاء، تشمل الإقامة، حيث أنها من صعيد مصر، ومنحة مجانية لشهد عادل الضيفة الثانية للبرنامج، التي حصلت على أكثر من 93%، برغم ظروفها الصحية نتيجة إصابتها بالسرطان: "مش هيدفعوا ولا جنيه".

وبكت "سمر"، على الهواء فرحًا بالمنحة، خاصةً أن الانضمام لكلية الطب، كان حلم والدها، وقالت موجهة حديثها لرئيس جامعة النهضة: "أشكرك جدًا حققت حلمي وحلم والدي".