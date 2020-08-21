فيديو.. ابنة المسعف الشهيد تنتصر لحلمه وتتفوق في الثانوية العامة
كتب:
شريف سليمان
09:49 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
شيماء سيد زكي
قالت شيماء سيد زكي الحاصلة على مجموع 95% في الثانوية العامة هذا العام، إن والدها كان يعمل مسعفًا واستشهد هذا العام بعدما تدهورت صحته مطلع هذا العام إثر استهدافه في كمين المطافي في العريش.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "والدي استهدف في يناير 2017، وتوفى في مستشفى الشيخ زايد 17 إبريل 2020، وكنت أرغب في تأجيل امتحانات هذا العام، وكنت أحصل على مهدئات، لكنني دخلت امتحانات هذا العام لكي أحقق رغبته".
وتابعت: "كان يتمنى أن أصبح طبيبة لكني لم أستطع تحقيق أمنيته لأن الظروف كانت صعبة للغاية".