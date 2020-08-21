النقل العام: تحويل الأوتوبيس من سولار إلى غاز يوفر 100 ألف جنيه سنويا

تطلق محافظة القاهرة، غدًا، تشغيلاً تجريبيًا لأول أوتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن هناك خطة لتحويل كل أسطول النقل العام إلى أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء في غضون 3 سنوات.

وأضاف "رزق" لـ "الوطن" أن أوتوبيس الغاز الطبيعي مقارنة باستهلاك الأوتوبيس الذي يعمل بالسولار يوفر نحو 100 ألف جنيه سنويًا، علاوة على عدم انبعاث أي عوادم منه ويحافظ على البيئة نظيفة، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن أي أوتوبيسات سيتم التعاقد عليها الفترة المقبلة ستكون صديقة للبيئة ولن يتم السماح بدخول أي أوتوبيسات جديدة تعمل بالسولار ضمن أسطول الهيئة الذي يضم 3 آلاف أوتوبيس.