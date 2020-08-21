إيطاليا تسجل 947 إصابة بكورونا في أعلى زيادة يومية منذ مايو الماضي

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم، تسجيل 9 وفيات جديدة و947 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في استمرار لتصاعد وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس، حيث بلغت اليوم أعلى زيادة لها منذ 14 مايو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن التقرير الصادر اليوم، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35427 شخصا، أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة فبلغت اليوم، 16678 حالة، فيما ارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 204960 شخصا، بعد أن تماثل 274 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووصل العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، منذ انفجار الأزمة فبراير الماضي، إلى 257065 شخصا.