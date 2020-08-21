بريطانيا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت المملكة المتحدة، وبشدة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا، داعية جميع الأطراف داخل وخارج ليبيا إلى الالتزام به، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، اليوم، ترحيب بلاده بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا جميع الأطراف داخل وخارج ليبيا إلى الالتزام به.

وقال هوبتون، في بيان أوردته بوابة الوسط الاخبارية الليبية: "ترحب المملكة المتحدة بشدة بهذا الإعلان. موقف الشعب الليبي واضح ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية. الآن ينبغي على جميع الأطراق، سواء داخل ليبيا أو خارجها، الالتزام بوقف إطلاق النار".

ويأتي ذلك تعليقا على مع أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم بشأن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

ودعا كل من السراج وصالح في بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.