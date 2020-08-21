"الطيب" عن وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة على طريق السلام

أبدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه بقراري وقف إطلاق النار في ليبيا، واللذين صدرا عبر بيانين منفصلين من قبل مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس.

وقال شيخ الأزهر عبر تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع، وخطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرًا من آثار الفرقة والانقسام والتدخلات، كل الدعم لهذا الاتفاق الذي يستهدف إعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية".

وأعلنت حكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الجمعة، وقف كل العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفًا إياها بـ"أساس بناء الوطن وضمان استقراره".