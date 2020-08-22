الطالب ضحية التنمر: الدكتور قال لي "إنت شكلك مش لايق على الكلية"

قال أحمد عمر، الطالب الذي تعرض للتنمر خلال اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بسبب شكله، إنه قد نجح في كافة الاختبارات التي تقدم لها في الكلية، بينما وخلال تقدمه لاختبار القوام بالجامعة تم رفضه.

وأضاف "عمر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC" أنه وبعد نزع الكمامة من على وجهه تحدث الدكتور مع آخر بجواره وقام بدعوته للتقدم وسأله مما يعانيه، موضحا أنه قد أوضح للدكتور الأمر وأخبره بأنه سيقوم بالخضوع لعملية جراحية في شهر 5 المقبل، وقام الدكتور بالسماح بالطلاب بالخروج ماعدا هو.

وأكد أنه وبعد خروج الطلاب أكد له الدكتور أن الكلية غير لائقة بالنسبة له، ولكنه ومن الممكن أن يكون أفضل في جامعات أخرى، مشيرا إلى أن الدكتور قد قال له "انت شكلك مش لايق على الكلية"، وفي حال كان الأسلوب أفضل من ذلك لما كان ليقوم بكتابه ذلك عبر صفحته على موقع فيس بوك".