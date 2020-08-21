إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بالقرب من كمين رأس محمد بجنوب سيناء.

كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي "ل. أ. ي 935" بعد كمين رأس محمد عند التحويلة على الطريق الدولي الجديد.

وأسفر الحادث عن إصابة نا اغنو لاند، 48 عامًا من النرويج، وعبدالرحمن محمود علام، 28 عامًا، ورحمة محمود علام، 22 عامًا، وكلاهما من المنصورة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، والإصابات خفيفة.