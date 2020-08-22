التعليم العالي: أقل جامعة أهلية اتكلفت من 10 لـ12 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم إنشاء جامعات وصروح عملاقة بالجامعات الأهلية والمتطورة تجاوزت الـ40 مليار جنيه لتطوير التعليم في مصر، وهي جامعات أهلية تم الاستثمار فيها من قبل الدولة لتطوير العملية التعليمية بشكل راق: "أقل جامعة تكلفت من 10 لـ12 مليار جنيه وفيها معامل بحثية وتجهيزات راقية وورش وعيادات على أحدث ما توصل إليه العلم والتقنية".

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC" أن هناك توجها من قبل القيادة السياسية للتسهيل بنسبة 5% بالحد الأدنى للمجموع من الجامعات الخاصة، وهو ما يعطي الفرصة الجيدة لتنمية الجديدة بتلك الجامعات التي ستعمل مع بداية العام الدراسي المقبل، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بمنظومة التعليم العالي والجامعات الأهلية.

وأكد أن معنى "غير هادفة للربح" هو أن يتم استثمار مصاريف الطلاب بتلك الجامعات لتطويرها مستقبلا، حيث تم عقد اتفاقيات دولية مثل جامعة أريزونا وجامعات بدولة النمسا وغيرها من الجامعات الكبرى، ومن يريد الحصول على شهادة مزدوجة فعلية تحمل التكلفة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 عالم لوضع التكلفة الخاصة بتلك الجامعات، ولا تستهدف الدولة الحصول على مصروفات من تلك الجامعات بقدر أن تنجح تلك الجامعات لتغطية نفقاتها المستقبلية.

وتابع: "وزارة التعليم العالي لم تتفق مع أي قطاع خاص أو نصُبت وكلاء عنها، ورصدنا الكثير من المتربحين الذين أعلنوا أنهم وكلاء لنا بتلك الجامعات، وسيتم طرح موقع إلكتروني خلال ساعات يقوم من خلاله الطالب برفع أوراق الالتحاق والخضوع لامتحان القبول، حيث ان تلك الجامعات لها اختبار للقدرات من أجل الالتحاق بها، وهو المقياس الحقيقي لتلك الجامعات".

وفند: "الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز الـ100 منحة، اتفقنا في المجلس الأعلي للجامعات على تقديم كل كلية خطة الدراسة في العام الجديد، وسيبدأ التنسيق بتلك الجامعات خلال الساعات القليلة المقبلة، وسنعلن عن الجداول الدراسية للطلاب في العام الجديد خلال الـ3 أسابيع".