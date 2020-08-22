دبلوماسي سابق عن بيان "الوفاق": نتيجة ضغوط كبيرة على نظام أردوغان

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك ضغوط قوية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل الأزمة الليبية والعودة إلى ليبيا موحدة والأمان والسلام في منطقة شرق المتوسط، وذلك خلال تعليقه على بيان حكومة الوفاق بشأن وفق إطلاق النار.

وأضافت بيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج التاسعة، عبر القناة الأولى، أن الاتفاق المصري مع اليونان وقبلها الاتفاق مع اليونان وقبرص رسما الحدود الاقتصادية لدول شرق المتوسط.

وتابع، أن تركيا تستند إلى أساس غير قانوني في التنقيب بمنطقة شرق المتوسط، إذ اخترعت ما يسمى بجمهورية قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد في العالم إلا تركيا نفسها، لافتًا إلى أن حلف الأطلسي التي تعتبر أنقرة عضوًا مهمًا فيه، غير موافق على ما تقوم به، بالإضافة إلى تحذير كل من أمريكا وإيطاليا وفرنسا، تركيا من الاستمرار في هذه السياسة.

وأردف، أن السياسة الخارجية المصرية تكن أطيب المشاعر للشعب التركي، لكنها تعترض على سلوك قيادته، حيث لم تقطع العلاقات مع تركيا، لكن مصر سحبت سفيرها من تركيا.