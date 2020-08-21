السيسي يستجيب لـ"الوطن"ويأمر بعلاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

في استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم الجمعة، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة ويتجاوز وزنه 275 كيلوجرامًا، على نفقة الدولة.

ويعاني محمود سمير، من المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية من مرض السمنة المفرطة، ويجلس قعيدًا في بيته، بعد أن ازداد وزنه من 100 إلى 257 كيلوجرامًا خلال سنوات، فأصبح لا يقدر على الحركة بمفرده، وفقدَ عمله ووظيفته كأب وزوج، وبات على حد قوله: "لا يستطيع ممارسة حياته".

"محمود" كان يعمل خبازًا بأحد الأفران، وبعد أن استغنى عنه صاحب العمل جلس في بيته لفترة، بعدها بدأ جسده يزداد بشكل غير طبيعي، تتغرغر عيناه وترتعش شفتاه، وبنبرة سيطر عليها الحزن، يحكى: "من 4 سنين، جسمى بدأ يزيد بشكل كبير، رُحت للدكاترة ولما شخَّصوا حالتى قالوا لى مش هتعرف تعمل العملية عشان صدرك عليه ميه على الرئة، وقرحة على المعدة، أنا ما كُنتش كده، كان وزنى 100 كيلو، دلوقتى 275، لما قعدت من الشغل وبعد الحركة الكبيرة اللى كنت باعملها، جسمى زاد جداً، مش عارف أتحرك ولا أروح ولا آجى، مش عارف ألبس البنطلون".

لقراءة قصة محمود كاملة اضغط هنــــــــــــــــا