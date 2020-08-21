مريض السمنة يشكر الرئيس: أنت السند والحصن.. وزوجته: أدخل الفرح لقلوبنا

وجَّه محمود سمير، المصاب بالسمنة المفرطة، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب استجابة الدولة لعلاجه قائلا: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية على استجابتك لعلاجي على نفقة الدوله فأنت نعم السند والحصن لأبناء الوطن".

وأضاف سمير: "الحمد الله ربنا استجاب لدعوات زوجتي.. وسأكون قادرا في المستقبل على تلبية أحلام أبنائي وتحمل نفقات معيشتهم وأتمنى يكون لي وظيفة حكومي لضمان استقرار مسيرتهم معيشيا مستقبلا".

بينما قالت زوجته: "شكرا للرئيس السيسي على مساندته، وتواصل مكتب وزيرة الصحة معنا قد رسم سعادة وفرحا لا حصر لهما في قلوبنا، وربنا يشفي زوجي ويرجع لنا سالم بعد علاجه على نفقة الدولة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بعلاج المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة ويتجاوز وزنه 275 كيلو جراما، على نفقة الدولة في استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم الجمعة.

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