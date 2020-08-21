10 خبايا من مذكرات هانى شنودة .. أبرزها علاقته بمحمد منير وعمرو دياب

"مذكرات هاني شنودة.. العراب"، كتاب جديد، صادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع يرصد خلاله الكاتب مصطفى حمدي، رحلة الموسيقار هاني شنودة، في عالم الموسيقى المصرية، كواحد من أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث أن اسهاماته غيرت من شكل الاغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي.

فكان صاحب أول فرقة موسيقية حديثة تغني باللهجة المصرية وهي فرقة المصريين، بالإضافة إلى دوره في اكتشاف وتأسيس تجربة كل من محمد منير وعمرو دياب، ومن أبرز محطات هذه المسيرة، ما قاله هاني شنودة:

1-مولد سيدى السيد (السيد البدوي) ومولد الشيخة صباح، ومولد سيدى الرفاعى، جعلت أذنى تتذوق الإنشاد الدينى والموشحات الصوفية، كنت مفتونًا بهذا الفن، وأداء المداحين ورقص الدراويش وهم يتمايلون فى حلقات الذِّكر (عن نشأته في طنطا مسقط رأسه)

-2- الموسيقى المصرية تنقسم إلى مرحلتين «ق. م» أى ما قبل فرقة «المصريين»، و«ب. م» أى ما بعد ميلاد فرقة المصريين"

3-محمد منير بدأ رحلته مع الفن قبل لقائى بأربع سنوات تقريبًا، كانت له محاولات مختلفة مع ملحنين آخرين، ولكن التجربة قوبلت برفض المنتجين وعدم توافر فريق كامل من الشعراء والملحنين والموزعين بحماس كافٍ لفرض هذا الشاب النوبى على الساحة الفنية.

4- لو هناك أب روحى حقيقى لمحمد منير فهو عبدالرحيم منصور، الذى جاء لى به وصاغ مشروعه الفنى عبر كلماته التى كانت متمردة وسبَّاقة ومستشرفة للمستقبل، عبدالرحيم صنع من منير صوتًا للمثقفين، خاطب به الشباب الجامعى، والأدباء، والكتاب ونثر بذور شعبيته فى هذا المجتمع الكبير.

5-أحببت منير كما أحببت عبدالرحيم منصور، وعلاقتنا ظلت ممتدة بعيدًا عن الفن، أذكر أن منير بعد فترة من العمل مع يحيى خليل عاد لى وطلب أن ينضم لفرقة «المصريين» ويغنى معنا، رفضت تمامًا وقلت له: أنت نجم الآن.. يجب أن تكون لك فرقتك التى تحمل اسمك.

6- استقبلت عمرو دياب، أول مرة في بورسعيد، وكانت فرقة "المصريين" تقدم حفلة هناك، وعمر قالي "عايز ابقى حاجة"، والجملة أثّرت فىَّ، لأنه قالها بصدق حقيقى!، غنى عمرو، أغنية لعبدالحليم، كانت سليمة وأداؤه منضبطًا، أقنعنى بموهبته، ولكن العائق الوحيد الذى توقفت أمامه هو لهجته البورسعيدية، التى طغت على إحساسه فى الغناء!

7-عمرو هو الوجه البسيط والتجارى للأغنية الحديثة التى سعيت لتقديمها، بينما منير هو الوجه الأكثر عمقًا المرتكز على موروث ثقافى وفنى (في مقارنة بين المطربين)

8- محمد عبدالوهاب قالي: يا هانى أنت عامل لحن "زنان" بجد، لحن "بحلم معاك" ده بيزن فى ودنى من ساعة ما سمعته (من شهادة موسيقار الأجيال على موسيقى هاني شنودة)

- 9 ستة عشر شرطًا لفاتن حمامة فى تصورها للموسيقى التصويرية، في أول تعاون لي معها في فيلم "ولا عزاء للسيدات"

10-بعد تعاوني مع عادل إمام في فيلم "المشبوه"، صافحني بحرارة بعد سماع موسيقى تتر الفيلم وقالى: يا هاني أنت موسيقار عظيم!