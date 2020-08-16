رانيا فريد شوقي: بابا كان بيخاصمني لما يزعل مني

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن" أسراري أفصح عنها دائما لوالدتي، وأن العقاب كان يختلف بين والدي الفنان الراحل فريد شوقي ووالدتي، ماما تستخدم سلاح الأم المصرية، الشبشب وبتجيبني من شعري، قولتلها لما كبرت عرفت إنتي ليه بتطولي شعرنا ليه".

وأضافت "رانيا" في مقابلة لها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سناء منصور: "أبويا كان بيقولي لما بيعاقبني متكلمنيش، وده كان عقاب أصعب، الضرب موجع آه، لكن في النهاية الأم بتسامح"، وتابعت ساخرة عن معاملتها لأولادها "ملك وفريدة هما اللي بيعاقبوني".

وأوضحت أن والدها "بيتوتي" هو ووالدتها، "عندهم البيت والأسرة والأخوات وولاد الأخوات، ده خلانا طالعين كدة بيتوتيين أوي، عندنا الأسرة حاجة كبيرة مش حاجة سهلة، كنا دايما في رمضان نتجمع، إخواتي الكبار كلهم في أول يوم رمضان ده أساسي".