"القباج" توجه بتوفير الحماية الاجتماعية لأب و4 أبناء من ذوي الاحتياجات

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بتوفير الحماية الاجتماعية لأب و4 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن تركته زوجته عقب إنجاب الأبناء.

وأعلنت الوزارة، منذ قليل، أن القباج قررت شمول الأب والأبناء ببرامج الدعم وخدمات دور الرعاية.

يذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالي 11.2 مليون فرد.

وأكدت التضامن، أن متوسط الدعم شهريا يبلغ 1.5 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي الدعم سنويا 18.5 مليار جنيه.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن 52% من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27%؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5%؜ للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5%؜ للأيتام.