فيديو.. سقوط شجرة عملاقة في شارع أحمد عرابي كتب: الوطن 03:42 ص | السبت 22 أغسطس 2020 سقطت شجرة عملاقة في شارع أحمد عرابي، أمام سنترال عرابي، ما تسبب في زحام بالمنطقة. كما أدت إلى بطء في حركة سير السيارات بشارع أحمد عرابي. اقرأ المزيد: لشدة الرياح.. سقوط شجرة ضخمة على أسلاك الكهرباء في الدقهلية سقوط عامود إنارة وإزالة أفرع شجرة سقطت على أسلاك كهربائية بالمنيا "عاصفة التنين".. سقوط أكثر من 15 شجرة ولافتات إعلانية بالأقصر 250 شجرة قنب.. سقوط تاجر كيف حول حديقة منزله لمزرعة مخدرات بالفيوم سقوط شجرة شجرة شارع احمد عرابي المرور سنترال عرابي